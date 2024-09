Marsiglia, ceduto Veretout al Lione. A gennaio nuovo assalto a Bennacer?

Nonostante la finestra estiva del mercato sia ufficialmente finita il 30 agosto nei maggiori Paesi europei, i club francesi possono ancora effettuare un trasferimento. Secondo il regolamento della Federcalcio (FFF), infatti, le società di Ligue 1 possono scambiarsi un giocatore anche oltre il termine ultimo della sessione, a patto che questo trasferimento sia "interno". Per questo motivo, l'Olympique Lione ha potuto regalarsi anche Jordan Veretout: l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha firmato fino al 30 giugno 2026, al Marsiglia vanno 4 milioni di euro più 2 di bonus, a cui sarà aggiunto un 25% sulla plusvalenza della rivendita. Indosserà la maglia numero 7.

Ceduto Veretout, a gennaio il Marsiglia potrebbe tornare alla carica per Ismael Bennacer dopo averlo cercato gli ultimi giorni di mercato. Lo riferisce La Provence che spiega che il club francese a fine agosto non ha trovato un accordo con il Milan per il centrocampista algerino, ma non appena aprirà la campagna acquisti invernale farà un nuovo tentativo per strappare l'ex Empoli ai rossoneri.