Mats Hummels saluta il Borussia Dortmund: non rinnoverà il contratto

"Cari tifosi, la mia avventura in giallonero sta giungendo al termine dopo un totale di oltre 13 anni. Per me è stato un grande onore e piacere aver giocato così a lungo per il BVB". Dopo gli addii di Marco Reus ed Edin Terzic, il Borussia Dortmund perde un altro punto di riferimento: Mats Hummels, come previsto, ha annunciato che non rinnoverà il contratto.

"Questo club, con i suoi tifosi, è qualcosa di molto speciale per me. Vorrei anche ringraziare tutti i dipendenti del BVB e naturalmente gli innumerevoli grandi allenatori e i fantastici compagni di squadra che ho potuto incontrare in questi anni. Incrocio le dita affinché vi incontriate tutti al Borsigplatz il prima possibile per festeggiare. Fino ad allora, farò il tifo da lontano e, spero, di tanto in tanto allo stadio. Mi mancherete" . In totale, il difensore del tedesco ha collezionato 508 partite con il BVB, con 38 gol e 23 assist.

Il Borussia Dortmund ha specificato che questa decisione è "il risultato di una conversazione tra Lars Ricken, il direttore sportivo Sebastian Kehl e Mats Hummels".