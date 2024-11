Meno entrate del previsto: il Real può metterne in vendita quattro. C'è anche Brahim

Il Real Madrid sta vivendo un momento complicato e non solo per le prestazioni altalenanti della squadra di Carlo Ancelotti. Dietro le quinte, infatti, anche la società ha subito qualche battuta d’arresto, legata in particolare ai problemi di insonorizzazione del Santiago Bernabéu, che hanno spinto il municipio a vietare i concerti fino a nuovo ordine.

I Blancos speravano di ottenere un bel po' di entrate da questo tipo di eventi e queste perdite - comunque previste in bilancio - costringeranno quindi il club più titolato del mondo a ridimensionarsi un po', sebbene la situazione finanziaria sia assolutamente ottimale. Florentino Perez, riporta Relevo, avrebbe intenzione di fare una o due cessioni per scongiurare qualsiasi problema ma ovviamente non vuole separarsi dalle sue stelle.

Sono quattro i giocatori che sono sul mercato, ai quali il Real non chiuderà la porta in caso di una buona offerta. Il primo è Aurélien Tchouameni: il centrocampista è quello che ha più mercato e i madrileni si priverebbero senza troppi rimpianti di un giocatore che non è entrato appieno nei cuori dei tifosi. Stesso discorso per Ferland Mendy, mentre è diversa la situazione della "riserva" Dani Ceballos, che sogna di tornare al Betis.

Per ultimo, un po' a sorpresa, sul mercato ci sarebbe anche Brahim Diaz, il panchinaro di lusso, spesso decisivo. Sarebbero inoltre arrivate offerte - dall'Arabia Saudita - per Lunin e Rudiger, che adesso devono valutare la soluzione migliore per la prossima stagione