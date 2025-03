Milan e Manchester United destini simili? Eriksen: "Non è divertente guardare la nostra classifica"

Il Manchester United prova a ridare slancio alla propria stagione: domani alle 21 il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad, si riparte dall'1-1 maturato in Spagna. Il centrocampista dei Red Devils, Christian Eriksen in un'intervista rilasciata alla BBC ammettendo: "Conosciamo la pressione perché conosciamo la situazione in cui ci troviamo. Per entrare in Europa la prossima stagione dovremo vincere molte partite in campionato o passare attraverso l'Europa League", dice il danese, consapevole che ora il percorso europeo potrebbe essere vitale per poter restare a giocare in campo internazionale anche nella prossima stagione, dato che i Red Devils sono attualmente 14esimi in graduatoria, in Premier League.

Milan, anche lo United non sorride

"Non è divertente" - ha detto ancora Eriksen quando gli è stato chiesto come ci si sente a guardare la classifica - ". Vogliamo arrivare più in alto. Siamo al Manchester United, quindi dobbiamo arrivare più in alto. Speriamo che alla fine della stagione saremo più in alto e potremo dimenticarcene, ma al momento dobbiamo lottare per questo".

