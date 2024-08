Nazionali, Deschamps: "Italia? È sempre una grande nazionale"

Dopo aver presentato la lista dei convocati per le sfide di Nations League contro Italia e Belgio, Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa: "Stiamo iniziando un nuovo ciclo con queste partite della Nations League. Michael ha fatto ottime cose con la selezione olimpica di Thierry Henry e aveva fatto grandi cose anche prima nonostante gli infortuni. Firmando per il Bayern è diventato di un'altra categoria. È stato un elemento importante per Thierry e avrebbe potuto anche essere con noi agli Europei. Ha un grande potenziale, può giocare in diversi ruoli offensivi anche se ha una preferenza".