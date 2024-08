Niente Thiaw per il Newcastle? I Magpies aprono le trattative per Guehi

Nelle scorse settimane era emerso ed era stato confermato un interesse vivo del Newcastle United per il difensore centrale rossonero Malick Thiaw, arrivato due stagioni fa dallo Schalke 04. Il Milan sarebbe stato aperto alla cessione davanti a un'offerta congrua, almeno 35 milioni di euro, ma per il momento nessuna proposta è arrivata sul tavolo di via Aldo Rossi. E non è detto che arriverà perché il club britannico avrebbe aperto le trattative per un altro obiettivo in difesa.

Come viene riportato da The Athletic e più precisamente da David Ornstein, una delle penne più autorevoli del sito anglofono e del calcio inglese, il Newcastle avrebbe avviato la trattativa con il Crystal Palace per acquistare Marc Guehi, centrale di 24 anni cresciuto nel Chelsea ma che si è rilanciato nelle ultime stagioni al Palace, fino a diventare il titolare della nazionale inglese, vicecampione d'Europa in Germania. Secondo quanto riportato il nome di Guehi sarebbe in cima alla lista del Newcastle.