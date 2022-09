Norvegia, Haaland si porta il fisioterapista del City in Nazionale

Fonte: tuttomercatoweb.com

C'è un po' di Italia nella nazionale norvegese, un pezzetto del nostro paese spedito direttamente dal Manchester City. Come riporta il Daily Mail, Pep Guardiola ha deciso di inviare un fisioterapista dei Citizens in Norvegia per controllare che Erling Haaland mantenga l'ottimo stato di forma attuale. Così Mario Pafundi, lucano, dal 2016 nella famiglia del Manchester City, ha preso un aereo ed è volato a Olso per seguire da vicino gli allenamenti del bomber ex Borussia Dortmund. Il fisioterapista di Pietragalla si sta occupando in prima persona di Haaland dal suo primo giorno agli ordini di Guardiola e continuerà a farlo anche durante questa sosta. Una mossa, quella del Manchester City, già fatta in passato anche con Kevin De Bruyne e Sergio Aguero.