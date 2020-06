L'attaccante esterno dell'Olympique Marsiglia, Florian Thauvin, ha il contratto in scadenza nel 2021, ma per il momento non arrivano novità sul suo rinnovo. E così il suo nome è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane, tra cui anche il Milan. Secondo France Football, la valutazione del giocatore francese si aggira intorno ai 27 milioni di euro.