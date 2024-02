Polemiche arbitrali: la RFEF non interverrà per le immagini della tv del Real Madrid

Continuano a tenere banco in Spagna le vicende arbitrali. In attesa di sapere se la vicenda approderà in tribunale, la RFEF ha deliberato di non sanzionare i video del canale ufficiale del Real Madrid in cui viene criticato l’operato dei fischietti. Come riporta Cadena SER, la commissione disciplinare riunitasi questa mattina ha deciso di non intraprendere alcune sanzione sottolineando che non ci sono gli estremi per aprire un fascicolo in quanto i Blancos non avrebbero vaiolato alcune regola del codice disciplinare.

Pressioni dalla tv del Real

Hanno scaturito tante polemiche le dichiarazioni continue dal media ufficiate del club della capitale in quanto, secondo gli altri club, genererebbero pressione nei confronti dei direttori di gara andando a minare quindi la serenità dei fischietti e la conseguente regolarità del campionato.

Le parole di Tebas

Sulla questione si è espresso il presidente de LaLiga Javier Tebas: "Non abbiamo il diritto di sporgere denuncia diretta, ma porteremo la questione in tribunale e penso proprio che questo fatto della televisione del Real Madrid vada contro il buon ordine sportivo. Va bene criticare e dire che certe cose non vanno, ma non lamentarsi costantemente credendo di essere superiori. Però penso che il Real Madrid, da club di onore qual è, non possa sostenere questa tesi".