Postecoglu: "Al Tottenham servono rinforzi, ma niente panico"

(ANSA) - LONDRA, 24 DIC - "Come ho detto qualche tempo fa, abbiamo pianificato tutto. Molto di ciò che abbiamo fatto è stato fatto sulla base della nostra situazione in questo periodo. È giusto dire che siamo ancora un po' carenti in un paio di settori e dobbiamo rinforzarci". All'antivigilia della sfida del 'Boxing Day' contro il Nottingham Forest, il manager del Tottenham Ange Postecoglou cerca di calmare le acque dopo il pesante 3-6 casalingo in campionato contro il Liverpool e le polemiche che ne sono seguite.

"Siamo ancora in semifinale di Carabao Cup, abbiamo ancora l'Europa League e la FA Cup - aggiunge il 59enne tecnico australiano - quindi siamo in tutte le competizioni. E non è che il nostro programma di partite si alleggerirà". "Quindi cercheremo di rinforzarci. Dove e con quale numero di giocatori dovremo aspettare e vedere - sottolinea -. Non è il caso di farsi prendere dal panico e di inserire qualcuno che non si ritiene possa essere utile alla nostra causa nella seconda parte della stagione. Credo che abbiamo già dimostrato di essere piuttosto prudenti nel nostro lavoro". (ANSA).