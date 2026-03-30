Premier, De Zerbi in pole per il dopo Tudor: trattative con il Tottenham

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(ANSA) - LONDRA, 30 MAR - Roberto De Zerbi è il principale obiettivo del Tottenham per la successione di Igor Tudor: secondo la stampa britannica, il tecnico italiano - reduce dall'esperienza al Marsiglia - è il candidato più accreditato e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. I contatti sarebbero stati avviati e la trattativa risulterebbe ben impostata per un accordo pluriennale. Il club londinese è alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo la rescissione consensuale del contratto di Tudor, con l'obiettivo di avviare un progetto che vada oltre l'attuale stagione. In caso di mancato accordo con De Zerbi, resta comunque aperta la pista che porta a Sean Dyche, esonerato dal Nottingham Forest lo scorso febbraio. Il suo profilo è ritenuto adatto per gestire una fase delicata, grazie alla consolidata esperienza nella lotta per la permanenza in Premier League.

Tra i tifosi, però, resta vivo anche il nome di Mauricio Pochettino, protagonista di un ciclo positivo sulla panchina degli Spurs, ma gli impegni con la nazionale degli Stati Uniti rendono difficile un suo ritorno nell'immediato. Qualora la dirigenza non riuscisse a individuare in tempi brevi un allenatore per un progetto di medio periodo, il Tottenham potrebbe orientarsi su una soluzione temporanea. Figure legate al club come Ryan Mason, Harry Redknapp e Tim Sherwood si sarebbero dette disponibili, così come il difensore Ben Davies. (ANSA).