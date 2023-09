Premier, Jadon Sancho bandito dal centro sportivo del Manchester United

Secondo il Daily Mail, l'attaccante inglese ex Borussia Dortmund è stato bandito dal centro sportivo dei Red Devils, vietando anche la possibilità di avere contatti con lo staff della prima squadra. Il motivo sarebbe per una lite con l'allenatore Ten Hag. Il fantasista della nazionale inglese non verrà reintegrato in rosa senza prima chiedere ufficialmente scusa all'allenatore olandese.