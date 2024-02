PSG non soddisfatto di Donnarumma: si pensa a Kobel del Dortmund

Il Paris Saint-Germain starebbe pensando di cambiare in porta la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il club francese non è soddisfatto del rendimento di Gianluigi Donnarumma, classe '99 arrivato nel 2021 dal Milan a parametro zero e a detta di tutti gli addetti ai lavori uno dei migliori prospetti per il futuro, nonché già oggi tra i migliori interpreti al mondo nel suo ruolo.

Il problema è che le prestazioni, per la società, sono state troppo altalenanti rispetto a quelle che erano le aspettative e così la società di Nasser Al-Khelaifi avrebbe contattato Gregor Kobel, estremo difensore del Borussia Dortmund. I gialloneri hanno ricevuto richieste di informazione però anche da altri top club europei, che hanno messo gli occhi su di lui.

La concorrenza non manca e infatti pure Chelsea, Manchester United e Tottenham vorrebbero acquistare lo svizzero, che ha però già fatto sapere che trasferirsi nella capitale francese non sarebbe un problema. Il suo contratto con il Borussia Dortmund scadrà nell'estate 2028, che permette così ai tedeschi di poter chiedere una cifra importante per il proprio tesserato. In stagione Kobel ha giocato 29 partite tra Bundesliga, Champions League e Coppa DFB, subendo 32 gol e totalizzando 10 clean sheet.