PSG, Rabiot non rinnoverà. Il ds Henrique furioso: "Andrà in panchina a tempo indeterminato"

Adrien Rabiot, centrocampista del PSG accostato spesso anche al Milan, non rinnoverà il suo contratto con il club francese. Ad annunciarlo è stato Antero Henrique, direttore sportivo della squadra parigina, ai microfoni di Yahoo Sport: "Il giocatore ci ha informato che non intende rinnovare e preferisce andarsene svincolato. Ci sarà così una conseguenza chiara: andrà in panchina a tempo indeterminato. Diversi mesi fa abbiamo avuto scambi positivi con il suo rappresentante nella prospettiva di rimanere al club e firmare un nuovo contratto, abbiamo anche accettato tutte le condizioni del giocatore relative al campo sportivo. Avevamo discusso di queste condizioni, così che sarebbe rimasto con noi per gli anni a venire. Ma, sfortunatamente le discussioni si sono completamente fermate. Sembra che il giocatore e il suo agente ci abbiano ingannato per diversi mesi. Devo aggiungere che questa situazione è irrispettosa sia per il club che per i tifosi. Soprattutto da parte di un giocatore che ha giocato con i nostri colori dalle giovanili alla prima squadra. Un giocatore che ha sempre ricevuto il pieno sostegno del club".