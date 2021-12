Pugno duro dei club inglesi contro i no-vax: stipendi sospesi per i giocatori in quarantena

I club di Premier League sono pronti a tutelarsi nei confronti dei giocatori non vaccinati. Secondo il Daily Mail, infatti, le società inglesi starebbero studiando la possibilità di sospendere parte degli stipendi dei giocatori non vaccinati nel caso fossero costretti in isolamento a causa del coronavirus (come è successo a Kimmich in Germania). Un'ipotesi che si inserisce in un contesto molto teso nel Regno Unito, dove l'ondata di contagi dovuta alla variante Omicron preoccupa. Inoltre, Manchester United, Tottenham o Aston Villa sono già stati colpiti nei giorni scorsi da diversi casi positivi nel gruppo squadra.