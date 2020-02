Rivoluzionare il fuorigioco: è la prima proposta di Wenger da dirigente FIFA

Dopo l'addio all'Arsenal Arsene Wenger è entrato a far parte della FIFA in qualità di capo dello sviluppo globale del calcio e la sua prima proposta potrebbe cambiare il volto del gioco. Stando a quanto riportato dal prestigioso quotidiano inglese The Times il manager francese starebbe lavorando ad una modifica della regola del fuorigioco.

L'idea di Wenger è quella di modificare il regolamento in modo tale che l'offside venga decretato solo in caso vi sia "luce" fra l'attaccante e il difensore, ovvero che tutte le parti del corpo utilizzabili per andare in gol siano oltre la figura dell'ultimo calciatore avversario. "Il problema più grande che le persone hanno con il VAR è la regola del fuorigioco - ha spiegato Wenger -. C'è spazio per cambiare la regola e non permettere che una parte del naso di un giocatore è in fuorigioco".