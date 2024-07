Schock in Francia: fallito il Bordeaux. Il comunicato del club

Col comunicato ufficiale di ieri sera, è stata certificata la sparizione dei Girondins e Bordeaux. Uno dei club più gloriosi di Francia. Fondato nel 1881 inizialmente come società ginnastica e di tiro, solo successivamente è stata introdotta la sezione calcio e dal 1936 il club si è guadagnato lo status di professionista. 88 anni in cui ha vinto 6 campionati, 4 coppe di Francia e 3 coppe di Lega. Anni in cui ha fatto girare il suo nome per l'Europa, sfiorando la Coppa UEFA nel 1995/96 partendo dall'Intertoto. Anni in cui ha dato giocatori alle varie nazionali: 5 calciatori della Francia campione d'Europa del 1984 giocavano nel Bordeaux, 4 in quella campione del 2000, tra di essi quel Sylvain Wiltord che all'ultimo secondo tolse la coppa all'Italia.

Il comunicato stampa del Bordeaux: "Dopo la conferma della decisione del DNCG di retrocedere l'FC Girondins de Bordeaux in National 1, il club ha presentato martedì un'istanza di fallimento presso il Tribunale commerciale di Bordeaux per avviare la necessaria ristrutturazione.

Di conseguenza, il Tribunale commerciale dichiarerà a breve l'apertura di una procedura collettiva, che comporterà automaticamente la perdita dello status professionale del club.

Di conseguenza, dati i tempi molto stretti prima dell'inizio della stagione di National 1, il Club ha dovuto rinunciare alla richiesta di mantenere lo status di professionista, altrimenti avrebbe dovuto ripresentare la domanda alla DNCG con un bilancio non corrispondente alla realtà futura del Club, il che avrebbe potuto comportare gravi sanzioni aggiuntive. È una decisione difficile che anticipa una conseguenza inevitabile del processo di ristrutturazione in corso. Anche se il centro di formazione chiuderà di conseguenza, il Club continuerà a promuovere le squadre giovanili.

Lo sforzo di trasparenza nei confronti delle autorità calcistiche francesi sulla reale situazione del Club nei prossimi giorni e settimane dovrebbe contribuire a limitare le conseguenze sportive di questa situazione, poiché l'obiettivo del Club è quello di giocare in National 1 la prossima stagione, in modo che il Club possa tornare al più presto al massimo livello, con le finanze in ordine e le ambizioni rinnovate".