Sergio Ramos parametro zero deluxe. Lo spagnolo lascia ufficialmente il Siviglia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Sergio Ramos lascia il Siviglia. Lo ha comunicato il club andaluso con un comunicato. Ramos, colonna storia del Real con il quale ha vinto tutto, lo scorso anno aveva deciso di raggiungere il Siviglia per chiudere la carriera nel club che lo ha lanciato venti anni fa. Secondo alcune indiscrezioni Ramos, 38 anni, potrebbe tentare una avventura nella Mls negli Usa. "Sergio Ramos ha comunicato al Siviglia che non continuerà la stagione con noi, dopo aver realizzato il suo sogno di tornare al club dove si è formato come giocatore e ha raggiunto la fama internazionale.

Sergio Ramos ha disputato 37 partite nella stagione 23/24, con un totale di 3.301 minuti e 7 gol", si legge nel comunicato del Siviglia. "Il Sevilla vuole ringraziare per l'impegno, la leadership e la massima dedizione che Sergio Ramos ha dimostrato, augurandogli buona fortuna nella sua prossima sfida professionale. Sergio Ramos saluterà pubblicamente il club martedì alle 11.00 nella sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán, accompagnato dal presidente, José María del Nido Carrasco", terminava il comunicato ufficiale del club. (ANSA).