The Mirror - Lo United pagherà 10 milioni di commissione a Kia per Zirkzee

L'affare tra il Manchester United e Joshua Zirkzee, passando per la figura centrale di Kia Joorabchian, è ormai cosa fatta. Il sogno di mercato del Milan degli ultimi due mesi diventerà sì un Diavolo ma solamente rosso e non rossonero come ci si auspicava. Il centravanti olandese, infatti, nella giornata di oggi sta svolgendo le visite mediche presso le strutture del Manchester United e verrà annunciato come nuovo calciatore dei Red Devils, come conferma anche il The Mirror.

Il quotidiano britannico poi rende note le cifre dell'operazione con il Bologna. Il club inglese pagherà poco più di 40 milioni di euro per la clausola. A questi verranno aggiunti anche 10 milioni di commissioni per Joorabchian, agente del calciatore. Proprio su questo piccolo grande dettaglio si è arenata la trattativa con il Milan per Zirkzee. Ora i rossoneri, già da qualche giorno, stanno puntando a tutta su Morata, la cui risposta affermativa è attesa per la fine degli Europei.