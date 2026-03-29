Tottenham, Igor Tudor non è più l'allenatore degli Spurs: il comunicato

vedi letture

E' già finita tra il Tottenham e Igor Tudor. Il tecnico lascia il club inglese con effetto immediato, come recita il comunicato della società: "Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lascerà il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico.

Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre il nostro cordoglio a Igor per il recente lutto e porgiamo le nostre più sentite condoglianze a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Ulteriori informazioni sul nuovo allenatore saranno fornite a tempo debito".