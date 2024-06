Yazici saluta il Lille: da domani svincolato. Fu accostato al Milan

vedi letture

Yusuf Yazici, centrocampista turco classe 1997, ha salutato ufficialmente il Lille nella giornata di oggi e domani sarà un calciatore svincolato. Il giocatore era stato accostato anche al Milan e in passato, in una gara di Europa League, aveva anche segnato una storica tripletta a San Siro contro i rossoneri. Questo il messaggio di Yazici su Instagram: "Oggi, ringrazio TUTTI. I miei compagni di squadra, i miei allenatori, tutto lo staff, i dipendenti e soprattutto i tifosi, i nostri sostenitori. Nel corso della mia vita, non dimenticherò mai i ricordi che ho condiviso con te".

Poi Yazici ha continuato: "È più che sport, più che parole e sono grato per tutto il sostegno e l'amore ricevuto da tutti voi durante il mio periodo a Lille. È stato un onore indossare questa maglia. Ogni cosa bella ha una fine; a volte, gli incroci sono l'inizio di nuove storie. Per ora sta storia volge al termine ma tu sarai sempre nel mio cuore per sempre! A presto famiglia".