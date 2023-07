Attacco cla-mo-ro-so! E non è finita. In un mese è cambiato tutto

vedi letture

Stupore, incredulità, entusiasmo: le ultime ore rossonere possono essere riassunte così. Tutto in positivo in un vero e proprio ribaltone emozionale che un mesetto fa, dopo la cessione di Tonali al Newcastle, sembrava impensabile. Oggi è cambiato tutto, tranne ovviamente il dispiacere per la partenza di una colonna del Milan: ma il sacrificio di Sandro ha portato 4 giocatori come Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic e, ultimo, Okafor. Il 4 x 1 ha consentito un upgrade tecnico alla squadra, che oggi è più forte, soprattutto nel reparto avanzato.

Il vero punto di domanda è in mezzo, perchè si fatica a intravedere nel progetto quella famosa parola tanto cara agli allenatori e cioè l'equilibrio. Anche Reijnders e Loftus-Cheek tendono infatti ad andare in avanti, addirittura a quest'ultimo Pioli ha chiesto di farsi trovare spesso a riempire l'area. Domanda: chi difende? La risposta spetterà al tecnico, che dopo un mercato del genere dovrà essere bravo a plasmare questa squadra.

Là davanti la vita sembra cambiata completamente: non ci sarà più solo lo schema 'palla a Leao', come nella seconda parte della scorsa stagione, ma le bocche di fuoco saranno molteplici. Una trequarti incredibile: e se si trova la quadra può diventare incredibile anche l'intera squadra.

Se chiudiamo gli occhi e li immaginiamo in campo, la sensazione netta è che ci potrebbero far divertire tantissimo.

Il vento attorno al Milan è cambiato: grazie ai fatti, tanti, della nuova dirigenza: dopo qualche difficoltà iniziale, il percorso è stato netto e, si spera, vincente.

Mentre altrove sono emersi problemi e anche grossi, che se fossero capitati dalle parti di via Aldo Rossi, apriti cielo.

E non è finita qui. In entrata sono previste altre operazioni, per la serie 'l'appetito vien mangiando'.

Ma per togliersi soddisfazioni ancor migliori, sarà importante cedere gli esuberi, soprattutto quelli che scendono in campo con gli infradito e 'rubano' lo stipendio.

Con altre risorse e una rosa più snella, le sorprese potrebbero non essere finite qui. Guardando ai reparti: dietro potrebbe arrivare un terzino per fascia, un centrale se esce Gabbia. In mezzo il terzo centrocampista. E più avanti dipenderà dai vari Rebic, Origi, De Ketelaere, Messias e Saelemaekers. Forse, a esser pignoli, manca ancora un 9 fisico alla Giroud.

Nel frattempo, chapeau.