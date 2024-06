Attesa Zirkzee. Depay e Rabiot. E Calafiori?

vedi letture

Il popolo rossonero è in attesa che il mercato del Milan dia segnali di vita e finalmente decolli. L'attesa più grande è per Joshua Zirzkee, il talento olandese del Bologna su cui la dirigenza di via Aldo Rossi lavora da mesi. Tra 8 giorni potrà essere esercitata la clausola rescissoria da 40 milioni di euro: ecco perchè le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per arrivare alla fumata bianca. Pagando la commissione intera, ottenendo uno sconto, o ingaggiando un altro giocatore della scuderia di Kia, come nell'ipotesi del fratello Jordan. La verità è che non esistono vere alternative all'attaccante classe 2001: ci sono, ma non sono paragonabili per qualità e caratteristiche a Zirkzee. Sarebbe preoccupante, dovesse sfumare, far ricadere la scelta su profili tanto diversi dall'olandese. Là davanti, la conferma di Jovic può regalare qualche sorpresa inaspettata. Con una preparazione fatta come si deve, il giusto approccio fin dall'inizio alla nuova stagione e una forma fisica non imbarazzante come quella con cui si presentò un anno fa dalla Fiorentina, il serbo, perchè no, potrebbe anche stupire.

Nel reparto attenzione anche alla pista Memphis Depay: altro olandese, 30 anni, che si libera gratis dall'Atletico Madrid. Centravanti duttile che potrebbe portare enorme esperienza, che manca terribilmente a questa squadra dopo gli addii di Kjaer e di Giroud. Parliamo di un giocatore con un carattere molto forte, che ha sempre dato il meglio di sè nelle partite più delicate, quando ad altri magari le gambe tremano. Al Milan servono anche giocatori così. Da monitorare anche Adrien Rabiot: non facile per contorni economici, ma nemmeno impossibile come tanti ritengono. Il contatto tra Moncada e mamma Veronique è destinato a proseguire: la speranza è che al francese non arrivino offerte irrinunciabili da altri Club. A Ibra, che ha giocato con lui al PSG, piace molto anche il carattere e la componente di leadership che potrebbe portare. Perchè, parliamoci chiaro, a questa squadra oltre che esperienza mancano anche leader e trascinatori: la dirigenza ne è consapevole e proverà a intervenire. Si spera anche sul tema italiani: l'allergia ai giocatori azzurri è inspiegabile, la speranza è che se ne possa ingaggiare qualcuno di valido, anche se al momento da radio mercato non si registrano accostamenti particolari. A questo proposito, perchè non provare a inserirsi tra la Juventus e Calafiori?