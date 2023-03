Brutta sconfitta. La testa era già alla Champions. Qualcuno ha deluso più di altri

MilanNews.it

Un brutto Milan, non nella versione terribile di gennaio, ma evidentemente con la testa altrove. La sensazione è che la squadra sia scesa in campo pensando troppo alla partita di mercoledì contro il Tottenham. Si era già visto nella sconfitta dell'andata col Torino: pre Champions League il Milan fa troppa fatica a gestire il doppio impegno, anzi spesso non ci riesce. Per una grande squadra, intendiamoci, è un limite, anche perché oggi la classifica non permette di fare calcoli o di prendere pause: è bagarre e i punti ieri sarebbero serviti come il pane.

Peccato per il regalo di Tomori: troppo ingenuo in occasione del rigore. Bravo Maignan che ha evitato un passivo anche peggiore.

Ancora una volta sono risultati tra i più deludenti i giocatori che dovrebbero avere più motivazioni per mettersi in mostra: Rebic irriconoscibile, il subentrante Origi ancora una volta impalpabile. In estate andranno fatte scelte forti in questo senso: chi non merita la maglia, va tagliato.

In fase offensiva è mancato molto Leao, che anche quando non è in giornata è comunque un giocatore fondamentale.