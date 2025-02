Dentro o fuori: dipende solo da Milan. Il piano per Jimenez, due annunci a breve. Il bug del protocollo Var

Il Milan ha le potenzialità tecniche per ribaltare l’1-0 dell’andata contro il Feyenoord e qualificarsi agli ottavi di Champions League. Sulla carta è così, e lo era anche a Rotterdam, poi in campo è successo qualcosa di diverso. Il Feyenoord ci ha messo più rabbia agonistica, ha vinto i duelli offensivi e difensivi, ha avuto un atteggiamento migliore del Milan e ha portato a casa la vittoria. La differenza sta tutta qui. E allora aumentano i rimpianti, per una squadra che ha le qualità per far bene ma spesso non lo mette in pratica. E’ arrivato il momento di fare le cose seriamente, di scendere in campo con la mentalità giusta e rimediare alla brutta prestazione in Olanda. Dipende tutto dal Milan. Sarà importante anche il supporto del tifo, all’andata a Rotterdam il clima al “De Kuip” è stato travolgente (testimonianza diretta).

Uno dei protagonisti in negativo nella partita di una settimana fa è stato Mike Maignan, con una papera costata cara al Milan. Ma il club nutre talmente fiducia nei confronti del portierone francese che a breve annuncerà il rinnovo del contratto. Tutto fatto, fino al 2029 con ingaggio aumentato a 5 mln di euro netti. A marzo verrà annunciato. Così come verrà ufficializzato il prolungamento di Reijnders, anche qui ci sarà importante adeguamento. Su Pulisic ci sono invece ancora qualche dettaglio da sistemare, mentre su Theo Hernandez c’è una fase di stallo.

Purtroppo per il Milan stasera contro il Feyenoord non potrà schierare Alex Jimenez (fuori dalla lista Uefa). Il 19enne spagnolo è cresciuto a tal punto da spingere il club a riconsiderare i patti con il Real Madrid. Esiste una recompra a favore dei blancos che permetterebbe di riprendere Jimenez per 9 mln di euro nell’estate del 2025 oppure per 12 mln nell’estate del 2026. Il Milan presto comincerà a trattare con il Real per modificare le clausole. Vuole assolutamente trattenerlo e ci proverà. Uno come Jimenez è davvero un talento da tenere in casa.

Torniamo sul caso Var di Empoli-Milan. L’errore è stato talmente grave che ha spinto la società rossonera a protestare pubblicamente con Ibrahimovic, per garantire rispetto nei confronti del club, ma ha aperto anche un caso nazionale. Il presidente della Lega Serie A, ha preso la situazione del secondo giallo a Tomori per denunciare la presenza di un Bug nel protocollo Var. Si sta pensando di modificare alcune regole sull’intervento della tecnologia e si fa strada l’idea del Var a chiamata. Qualsiasi strada intrapresa per migliorare le regole del gioco sono ben accette.