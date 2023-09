Due punti persi per molta sfortuna e qualche imprecisione. Belle risposte dai nuovi. Ibra? Difficile

Premessa. Non scriverò del derby e di tutti i veleni che si è portato dietro, Pioliout, critiche sul mercato ed altre negativita sparse. Questo Milan, con il suo allenatore, i suoi giocatori e il suo management, è quello che seguirò per tutta la stagione con la solita grande passione e affetto. Tornerà Ibra in questo Club? Presto per dirlo, ma, dopo la sua visita a Milanello e il suo incontro martedì con Gerry Cardinale molti si saranno illusi su un clamoroso e bellissimo ritorno a casa sua. Io tra quelli. Le ultime sulla questione mi spingono a pensare che il tema sia rimandato a data da destinarsi.

Peccato, come peccato il risultato della sfida di San Siro. Contro una squadra che sembrava abbastanza modesta come il Newcastle, probabilmente per l’eccellente prestazione del Milan sia sul piano della squadra che su quello dei singoli, i Ragazzi meritavano ampiamente la vittoria e anche rotonda. Calabria ha annullato il vivace Gordon, Tomori, nella sua vera edizione, quella patinata, ha cancellato Isak come Loftus Cheek ha vinto il duello con Bruno Guimaraes. E allora perché 0-0? Perché non è stato un Milan fortunato… Mi sembra già di sentirli i commenti ironici su questa mia affermazione, commenti che stoppo subito, non sono di gran buonumore questi giorni e sono piuttosto nervoso, commenti che stoppo subito dicevo, perché quando ci sono tre o quattro salvataggi sulla linea si DEVE parlare soprattutto di sfortuna.

Il nervosismo di questi giorni però non mi ottenebra il cervello. Quindi il risultato in bianco si spiega anche con la serata di vena poco ispirata di Leao e per gli scarsi rifornimenti a Giroud. Insomma il Milan lascia a San Siro due punti in una classifica già comandato dal Psg. La prossima partita contro il Borussia chiarirà molto sull'andamento del girone. Ai soloni che usano sempre il punto esclamativo invece del più intelligente punto interrogativo, già certi dunque che la campagna acquisti del Milan sia da criticare, rispondo che le prestazioni di questa sera sembrano invece foriere di buone prospettive. Chukwueze mi è apparso giocatore bravo nel dribbling ma senza eccedere, sempre al servizio dei compagni. Musah è entrato molto bene in partita. Sportiello è stato protagonista di una parata spettacolare e decisiva. Okafor avrà l’occasione contro il Verona di mostrare le sue qualità.

Saremo stati più volte beffati, i più bravi sono da altre parti e, si sa, il Milan continua a essere fuori moda. In questi casi, però “il bel tacer non fu mai scritto”. Lasciamo dire, lasciamo ironizzare. Poi, come nelle ultime tre stagioni i risultati parleranno e spiegheranno. E uno Scudetto e una semifinale di Champions League sono parole forti e chiare. Chiedere intanto a chi sia inorridito per i cinque derby persi nel 2023 se li avrebbe scambiati con il titolo numero 19, vinto in quel meraviglioso e emozionante modo. Intanto rispondo io: MAI, NEVER, NIEMALS, JAMAIS, NUNCA. Così lo hanno capito tutti i popoli del mondo!!!!