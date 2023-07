Ecco come è cambiato il clima a Milanello. Pioli non è “scivolato” sul calendario. Video-Tonali: in Premier contro voglia

MilanNews.it

Non so come finirà per il Milan la sessione estiva di calcio-mercato e di conseguenza è presto per esprimere un pronostico attendibile ma so benissimo in grande anticipo che il clima di Milanello, toccato personalmente con mano il giorno del raduno, è cambiato. Nel senso che ho colto la fine di una sorta di separazione dei poteri tra l’area tecnica che aveva il dominio su Milanello, mercato e comunicazione squadra e la dirigenza del club che era tutta concentrata nel non compiere invasioni di quel campo, da molti considerato “minato”. Ho visto per esempio, per la prima volta, Moncada presentarsi fisicamente a Milanello, sorridere e scortare Giorgio Furlani dopo mesi vissuti in uno “sgabuzzino” virtuale, a occuparsi solo e soltanto di scouting e poco consultato l’estate precedente.

Persino la presenza di Pier Donato Vercellone, capo della comunicazione del club, schierato al tavolo al fianco di Stefano Pioli, ha suggerito la sensazione di un coinvolgimento maggiore del management del club nella vita quotidiana della squadra. Non ci saranno insomma due Milan ma uno solo, molto integrato l’uno con l’altro. Lo stesso Franco Baresi, per esempio, in compagnia di Daniele Massaro è arrivato nel pomeriggio insieme con Furlani e Moncada, segno del blocco unico. Su un risvolto ho da rivolgere un appunto, più alla categoria nostra, che all’interessato. Quando Furlani si è presentato ai microfoni dei colleghi, una domandina andava fatta sulla vicenda Frattesi per avere la versione ufficiale a proposito del derby di mercato. Sarà per la prossima volta.

Che il clima a Milanello e dintorni sia cambiato l’ho intuito anche da una risposta che Stefano Pioli ha fornito alla mia domanda sui “dispettucci” del computer in materia di calendario. Dopo aver elencato alcuni fatti incontestabili (Napoli che gioca 5 volte su 6 il turno dopo la Champions sempre in casa, Napoli che durante la coppa d’Africa non incrocia mai Inter, Milan e Juve, i 4 giorni in meno di riposo su 15 giorni durante i primi 3 turni di campionato rispetto all’Inter), Pioli ha definito l’argomento “scivoloso”.

Molti tifosi non ne hanno avuto contezza ma anche in passato alcune “anomalie” del calendario erano state segnalate da osservatori neutrali ma erano state respinte al mittente dall’area tecnica con la spiegazione che non bisognasse cavalcare certi argomenti. Il tabù è stato finalmente infranto. Pioli ha raccolto la segnalazione e l’ha trasformata in una motivazione per partire pancia a terra in vista della prossima stagione.

Clamoroso dal mercato in uscita- Segnalo ai lettori di Milannews un filmatino relativo alla prima visita inglese fatta da Sandro Tonali e la fidanzata scortati da Riso, il suo agente che gira sui social: è molto istruttivo. Nel primo frammento, una voce femminile chiama Riso (“Beppe vieni a vedere”) per mostrargli un terrazzo che s’affaccia su un giardino, nel secondo, visitando la palestra del centro sportivo, la fidanzata chiede a Sandro “è come quella del Milan?” e riceve risposta secca “no, quella del Milan è più grande!”. Cosa si capisce? Io che sono all’antica capisco questo: che il ragazzo è stato “trascinato” a New Castle da fidanzata e agente, un po' contro voglia, e che alla prima occasione è pronto a tornare indietro! Scopro infine dalle cronache di calcio-mercato che Ballò Tourè, CDK, e forse persino Origi possono partire. Se questa sessione dovesse consegnarci le prime cessioni economicamente vantaggiose, beh sarebbe davvero clamoroso.