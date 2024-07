Il tempo stringe... Morata-Depay 2 per 1. L'alba di Fonseca. Tommaso santo subito. Un Europeo spuntato

Non essendo un esperto di mercato e - anzi - avendo vissuto una vita professionale sempre molto alla larga da questa foresta fitta di trappole, insidie, sorprese, predatori senza scrupoli, non so proprio se corrispondano al vero le voci secondo cui a Morata potrebbe aggiungersi Depay per la prima linea rossonera, della prossima stagione. Diciamo che la narrazione più credibile è che in effetti, dati i costi relativamente bassi per il centravanti spagnolo, potrebbe starci un parametro zero al suo fianco: in questo caso con Pulisic e Chukwueze, Leao e Okafor, Jovic e 2 colleghi di reparto, l'attacco sarebbe più che al completo in attesa di liberarsi dagli esuberi.

Se davvero Pavlovic subentrasse a Kjaer, mancherebbero solo uno (o due...) innesti a centrocampo con le caratteristiche di cui parliamo da mesi.

Ciò che continua a lasciare sulle spine i tifosi, rendendone una bella fetta inquieta, scettica, sfiduciata, è la tempistica delle operazioni. Europeo a parte, quasi tutti i competitor si sono già mossi rinforzando i ranghi: Inter, Juventus, Napoli, Roma, Atalanta hanno già sistemato un bel po' di cose. Ibrahimovic ha battuto il tasto in ogni intervento sulla mancanza di fretta, sulla chiarezza degli obiettivi, sulle voci che sono molto diverse dalla realtà, ma insomma San Tommaso voleva vedere e toccare. Oggi il milanismo, avvilito per l'andamento dei risultati dopo lo scudetto del 2022 che hanno inevitabilmente ridimensionato persino una semifinale di Champions e un secondo posto, è popolato da Tommaso il quale - non a caso - quando venne appagato dopo il suo scetticismo, diventò santo. Stiamo a vedere, tanto per cambiare.

I primi giorni di Paulo Fonseca a Milanello hanno connotazioni e spunti interessanti. Mi è piaciuta la scelta di vivere a Milanello in queste settimane, al di là delle questioni familiari visto che le motivazioni date dall'allenatore sono state efficaci: "Non c'è tempo da perdere, nemmeno per andare a Milano in hotel tutte le sere". Doppio allenamento frequente, schemi, tattica, sin dalla partitella del giorno del raduno si è iniziata a vedere la flebile luce dell'alba per disposizioni, posizioni, movimenti, richiami continui. Mezz'ora, niente più, ma com'è noto il buongiorno si vede dal mattino. Spero che in molti convertano la loro diffidenza in curiosità, pronti a sostenere Fonseca dal giorno in cui avrà finalmente la rosa al completo.

Mi ha sorpreso lo scarsissimo impiego di Kirkzee da parte di Koeman nell'Olanda agli Europei, così come hanno sorpreso il prevedibile tramonto di Cristiano Ronaldo, la scarsa vena di Mbappé, l'abulia di Bellingham a parte una prodezza... Insomma ad oggi i capocannonieri sono lo slovacco dello Sparta Praga, Schranz (3 gol come Olmo, Gapko, Musiala, Mikautadze). Il solo Kane, pure lui 3 gol all'attivo, si è distinto - quasi - all'altezza della sua fama. Dipende molto dalla condizione in cui si sono presentati all'appuntamento, certo, ma forse anche dall'organizzazione di gioco di avversari meno quotati, ma sorprendenti durante il cammino come per esempio Austria, Svizzera, Turchia, Slovenia e qualche altra.

In Copa America le cose non sono diverse: 4 reti per Lautaro, 3 per il venezuelano Rondon, poco altro dal punto di vista dei cannonieri puri. Tutto il mondo è paese, da questo punto di vista. Ecco perché alla fine, un vecchio lupo di mare come Morata potrebbe non essere una soluzione di puro ripiego, ma guai a dirlo senza incappare negli strali dell'aziendalismo.