Insufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!

Avanti con i voti, avanti con i giudizi! Senza mai ricordare, lo ripeto ancora, che solo il tempo …e il campo siano i veri padroni della verità. I numeri però sono incredibili. Trentanove movimenti, che possono diventare quarantuno, se uscissero anche Bennacer e Adli. Giro di denaro tra entrate e uscite superiore ai 300 milioni.

I numeri che preferiscono i tifosi rossoneri sono però quelli relativi alle reti realizzate e a quelle subite. Con questo mercato quali sono le previsioni in questo senso? Quale voto possiamo attribuire alla campagna rossonera 2025?

Il voto alla difesa oscilla, secondo i pareri generali, dal 4 al 5,5. Indubbiamente aver perso Theo Hernandez, sì, anche quello dell’ultima stagione, e Thiaw, che non ricordo comunque abbia mai ricevuto lodi sperticate da tifosi e opinionisti, è stato un fattore grave, al netto che nemmeno la Pitia e Tiresia potrebbero oggi pronosticare quale sarà il rendimento di Athekame, De Winter, Odogu e, alla lunga, Estupinan. Il fatto che però Max Allegri non li abbia mai proposti, con l’eccezione dell’ecuadoriano, porta a pensare che non li ritenga ancora pronti a sostituire i ben noti Tomori, Gabbia e Pavlovic. La insufficienza, che è anche la mia, nasce dal non aver comprato un altro difensore centrale, meglio se regista alla Kjaer o alla Thiago Silva, lasciando al solo Gabbia il comando della difesa. A proposito di “Grandine Nera” , sarebbe stata una felice intuizione riportarlo a Milano.

“No a una squadra di quarantenni“ dirà qualcuno .

Io rispondo: “Sì, a una squadra di giocatori bravi!”

VOTO ALLA DIFESA: 5,5

Il centrocampo è di assoluto valore europeo, per intensità, tecnica, intelligenza. Un mix tra la forza di Fofana e Loftus Cheek, il senso tattico di Ricci e Modric, la classe di Jashari e Rabiot. Anche con la cessione dolorosa di Rejinders non vedo nessun downgrade, anzi nel complesso mi sembra un centrocampo più completo rispetto alla scorsa stagione. Con un Loftus in più ,premiato dalla convocazione in nazionale dopo sette anni. Non ho nominato Alexis Saelemaekers perché il belga è forza, senso tattico e classe. Un “tuttocampista”, affidabile e prezioso, titolare in tutte le squadre di serie A e in molti top club europei.

VOTO AL CENTROCAMPO : 8

Veniamo all’attacco, che ha perso Chukwueze, Okafor, Abraham e Jovic. Sono perplesso quando leggo commenti, che accusano la società di non aver preso un grande centravanti nemmeno in questa sessione di mercato. Beh, Christopher Nkunku magari non giocherà con un simbolico numero nove sulla schiena, ma è attaccante di grandissimo valore. Un Campione che ha segnato sempre una caterva di gol. Il miglior acquisto del mercato italiano 2025. Si dice che Allegri avrebbe voluto Vlahovic, poi ne parleremo, o Hojlund o anche Dovbyk, al posto di Gimenez. Beh, mi sembra che Nkunku sia stato un bellissimo e costoso regalo, che possa poi permettere al tecnico milanista diverse soluzioni tattiche, schierandolo al centro, sulla fascia o di fianco a Leao.

VOTO ALL’ATTACCO : 7,5

VOTO AL MERCATO : 7

ORA VENIAMO ALLA DOMANDA EPOCALE. SE IL MILAN AVESSE AVUTO IN PANCHINA UNO DEI CENTRAVANTI APPENA NOMINATI, CONTRO IL BOLOGNA ALLEGRI AVREBBE SCHIERATO IL TRIDENTE PULISIC, VLAHOVIC, LEAO, LASCIANDO IN PANCHINA SAELEMAEKERS E SCHIERANDO UN 4-3-3 CON IL RISCHIO DI PERDERE QUELL’EQUILIBRIO FONDAMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA DIFESA? OPPURE DI SACRIFICARE PULISIC CON LE DUE PUNTE UNA DI FIANCO ALL’ ALTRA?

Non ci credo nemmeno se lo sentissi dalla voce stentorea di Germano Lanzoni.

Troppo intelligente il Max di Livorno per interrompere quel paziente lavoro che ha permesso alla difesa di subire pochi tiri verso la porta di Maignan, incassando solo due reti in tre partite ufficiali .

Chiudo con Vlahovic. Non HO MAI creduto all’arrivo del forte attaccante serbo, il preferito, giustamente, da tutti i tifosi milanisti. Dusan era nella lista del Milan, ma mai in prima posizione. L’attaccante slavo voleva e vuole andare in scadenza, prendendo quei 12 milioni fissati nel contratto. Né MAI ha pensato legittimamente di ridurre della metà il suo ingaggio. La Juventus MAI ha sfiorato l’idea di dare il suo attaccante al Milan se non con una entrata di 20/25 milioni.

Cifre relative al giocatore e al cartellino MAI prese in considerazione dai dirigenti rossoneri.

NON MI SONO MAI ILLUSO!