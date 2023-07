L’acquisto che cambia il volto del Milan. Ecco la situazione sulla punta. Rebus De Ketelaere e tutte le altre uscite

Oltre centodieci milioni di euro spesi, a cui si aggiungono venti di bonus, e otto giocatori acquistati. La rivoluzione del Milan nell’estate del 2023 è profonda per la quantità dei nuovi innesti, ma allo stesso tempo è un segno di continuità con il recente passato. Il Milan evolve, cambia per migliorarsi, e l’arrivo di alcuni giocatori sono la prova evidente. Da quanti anni i rossoneri erano alla ricerca di un esterno destro capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica? Per la prima volta dopo anni i rossoneri saranno capaci di attaccare con efficacia non solo con il solo Rafael Leao, ma con un giocatore rapido e talentuoso come Chukwueze, probabilmente l’acquisto più importante dell’intera campagna di rafforzamento del Milan. Il nigeriano infatti anche da punto di vista economico è stato l’investimento più oneroso se consideriamo i 20 milioni di base fissa più 8 di bonus, per un giocatore che andava a scadenza tra un anno. Ma solo così i rossoneri potevano effettuare realmente un salto di qualità sulla fascia destra.

E sinceramente non vediamo l’ora si vedere all’opera il tridente Chukwueze, Giroud, Leao, uno dei più divertenti (almeno sulla carta) in serie A. Il 24enne ex Villarreal ha cambiato il volto dell’attacco, ora quando la squadra di Pioli punterà le difese avversarie farà davvero paura, e non si affiderà solamente alle giocate eccezionali di Rafa. Sarà un Milan tutto da scoprire, e tra qualche giorno capiremo realmente come Pioli intenderà sfruttare tutto il materiale a disposizione.

Finalmente la rosa è più lunga, la squadra è più ampia, ci sono più scelte per ogni ruolo, e sono tutti giocatori con una certa esperienza. Pulisic e Loftus-Cheek arrivano dalla Premier e hanno giocato la Champions, stessa cosa per Okafor, Chukwueze e Reijnders sono sempre stati protagonisti nel Villarreal e Az Alkmaar, anche in Europa. Solo Musah dovrà adattarsi ma ha ampi margini di miglioramento e ha qualità sia per giocare mezzala che davanti la difesa.

Il mercato del Milan tra l’altro non è finito. Usciti Gabbia e Rebic, in partenza ci sono anche Messias (trattativa col Besiktas), Origi, Ballo-Tourè, Adli e se dovesse capitare anche De Ketelaere, ma qui dipende dalle offerte. Il belga vorrebbe restare per riscattare l’annata d’esordio in serie A, spera di avere una seconda possibilità. Ma se arrivassero offerte concrete da qui al 31 agosto, il Milan potrebbe accettarle, specialmente con una cifra sotto i 30 milioni di euro.

Sulla punta facciamo chiarezza. Ad oggi Colombo si sta giocando le sue carte e dovrebbe rimanere come terza punta, salvo ripensamenti. Se invece volesse partire per giocare di più, ci sono già tre squadre pronte ad accoglierlo: Atalanta, Genoa e Cagliari. Nel caso in cui partisse, la dirigenza potrebbe andare su Veliz del Rosario Central, oppure Beltran del River Plate. Per entrambi ad oggi sono stati effettuati solo sondaggi, solo richieste d’informazione e forte gradimento, ancora nessuna proposta sul tavolo. Molto difficile invece Taremi, perché il Porto chiede 20 milioni di euro. Ma molto dipende dalle uscite di Origi e soprattutto Colombo.