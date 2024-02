L’errore di Orsato ora acclamato dai pisquani. Milan: c’è un problema arbitrale, ecco i numeri. La verità di Leao: decisivo Furlani per il contratto

Sono reduce dal confronto televisivo, finito su tutti i siti, con Graziano Cesari a proposito del rigore di Milan-Atalanta e resto convinto della mia tesi. Orsato è sempre stato nella sua luminosa carriera uno scettico sull’uso esaspèerato del var (a proposito: in questi giorni ho sentito qualche pisquano dire “ma Orsato è il numero 1 degli arbitri!”; adesso il numero uno? Ma come non era il nemico pubblico numero uno dell’Inter? Sul tema Orsato poi se volete sapere la verità assoluta a proposito dell’Inter è la seguente: non è mai stata l’Inter a considerare Orsato arbitro “indesiderato” ma è stato l’arbitro veneto a chiedere di non “arbitrare più l’Inter”; ndr). Ed è rimasto tale fino a questi ultimi giorni di attività. Senza il richiamo di Irrati, dunque, non avrebbe mai dato quel rigore anche perché nel frattempo il suo assistente, meglio piazzato, non gli ha segnalato alcunchè. Ha commesso l’errore di rivedere per 3 secondi l’azione senza valutarne né l’effetto nè la simulazione dell’atalantino Holm sapete perché? Perché deve intraprendere la carriera dirigenziale arbitrale e non vuole essere considerato un nemico del var.

PROBLEMA ARBITRALE- Proseguiamo sul tema: esiste un problema arbitrale per il Milan di questa stagione? Prima di rispondere vi propongo un po’ di cifre che possono aiutare a dare una risposta. E per evitare discussioni faccio ricorso alle statistiche di Kichest.it, sito specializzato in materia. Nessun calciatore del Milan compare nella top 20 dei più fallosi: Loftus Cheek è il primo nella particolare classifica posizionato al 26°posto con 30 falli commessi. Piuttosto interessante invece è la statistica riferita a Theo Hernandez: 28 falli commessi, 28 ammonizioni! Ancora più singolare il confronto con l’interista Calhanoglu: è il 5° più falloso in serie A con 40 falli ma è il 57° tra gli ammoniti con 5 cartellini gialli. Sui rigori i numeri sono molto indicativi della tendenza: 7 rigori contro (11 comprese le coppe), in serie A solo Sassuolo e Salernitana hanno ricevuto più rigori contro. Esiste allora un problema arbitrale per il Milan? La risposta è sì. Come si risolve? Qui tocca al management lavorare a fari spenti e potenziando la presenza politica nelle istituzioni. Mi dicono che Furlani non è il tipo da starsene buono buono in un cantuccio ad assistere allo scempio. Lo capiremo meglio nei prossimi mesi quando, per esempio, sapremo che ha rovesciato qualche scrivania in un ufficio della Lega serie A!

LA VERITA’ DI LEAO- Benedetto Leao e quel suo libro che ha rimesso al loro posto personaggi e ruoli recitati nei suoi anni di Milan. A cominciare -è il caso di sottolinearlo- dal merito decisivo per il rinnovo del contratto attribuito a Giorgio Furlani che ha risolto la grana della multa con lo Sporting Lisbona e a nessun altro. Fatelo sapere ai vedovelli. Non solo: Leao ha aggiunto che Giampaolo non gli parlava neppure, che il rapporto con Pioli è saldo (e con lui anche quello della squadra) e che infine l’avvento di Ibrahimovic a Milanello ha di fatto coperto la falla che si era aperta con l’uscita di Paolo Maldini dall’area tecnica. Se poi aggiungiamo le parole di Cardinale in tema di futuro assetto azionario è il caso di concludere: CIAONE