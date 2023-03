Leao ha capito tutto. Vuole entrare nella leggenda. Il calcio italiano torna indietro di 70 anni. Il fratello di…Osimhen

MilanNews.it

E’ entrato nella storia del Milan. Trionfalmente, splendidamente, prepotentemente. Ora può salire nella leggenda. Dipende tutto da lui. La ripartenza mi è sempre sembrata molto felice. Sarà, per qualcuno, un episodio trascurabile quello di anticipare il ritorno a Milanello, ma Rafa Leao, presentandosi martedì, invece che il giorno successivo, come stabilito, ha dato un segno forte. In questa stagione, quasi certamente, non verrà eletto miglior giocatore del torneo. Il titolo infatti se lo giocheranno, in un derby tutto napoletano, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, ma il portoghese ha ancora la possibilità, da grande protagonista, di aiutare il Milan a entrare nelle prime quattro e continuare la magnifica avventura in Coppa. Se Leao tornerà ai suoi livelli di un anno fa, nulla è precluso ai Ragazzi di Stefano Pioli.

In caso contrario l’impresa appare quasi disperata. Il ritorno probabile al 4-2-3-1 dovrebbe aiutare il numero 17 milanista a ritrovare l’antico splendore, con il ritorno nella sua zona di conforto preferita, la fascia. Là, sul bordo del fiume, vicino alla riva bianca, lontano dal mare aperto della zona centrale d’attacco. Mi auguro poi che il tecnico rossonero ripresenti quell’assetto, risultato fondamentale per la vittoria dello Scudetto. Mi riferisco al centrocampista, nel tridente dietro la punta. Un anno fa, Kessiè, a Napoli Krunic. Il potente elemento equilibratore della manovra, utile alla duplice fase, quella offensiva e come buon supporto alla difesa. Comincia con il match, al “Maradona”, un mese che sono sicuro verrà ricordato come decisivo per le sorti presenti e soprattutto future della squadra e del Club. Il mercato dipenderà,in maniera sensibile, dai risultati sia in Coppa che in campionato. Molto più semplice, per Maldini e Massara, rinforzare la squadra, non solo sotto l’aspetto economico.