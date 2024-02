Lopete-chi?! Intreccio col Napoli. Forza Leao!

Contro il Napoli a S. Siro il Milan non vince in campionato dal 14 dicembre 2014: reti di Menez e Bonaventura, con Inzaghi in panchina. Nove anni dopo è arrivato il momento di sfatare il tabù, anche perchè oggi la squadra di De Laurentiis è tutto tranne che irresistibile. Da Napoli assicurano che ADL stia seguendo con estremo interesse la situazione a Milano di Stefano Pioli, papabile successore di Mazzarri dalla prossima stagione. Per il Milan, nell'ottica di un cambio di guida tecnica, sarebbe un'ottima notizia, perchè permetterebbe di risparmiare circa 9 milioni al lordo dell'ingaggio dell'allenatore e avere così più risorse da investire nel nuovo tecnico.

Nei giorni scorsi l'indiscrezione del collega Moretto sull'interessamento della dirigenza per Julen Lopetegui ha scosso la stragrande maggioranza del popolo rossonero. Lo spagnolo è lontano anni luce rispetto a quello di cui ha bisogno il Milan, e cioè un allenatore certezza, che già conosca la Serie A, che ne sappia segreti e rischi. Lopetegui sarebbe una scommessa, oltretutto per niente affascinante. Durato quattro mesi al Real Madrid che lo esonera con la squadra al nono posto. In precedenza era rimasto sulla panchina del Porto per un anno e mezzo, prima di ricevere il benservito. Ingiudicabile con la Spagna, col Siviglia ha vinto l'Europa League: unico trofeo in bacheca e non sufficiente per considerarlo un vincente. L'ultima esperienza è nei sei mesi al Wolverhampton.

Si vocifera di un incontro avvenuto la scorsa settimana a Milano con Moncada, a conferma dello scenario che potrebbe vederlo a Milanello per il dopo Pioli. Ecco, la speranza è che chi spinge per questo nome cambi idea al più presto o che Cardinale ascolti i consigli di Ibrahimovic e vada dritto con Conte. Lopetegui è quel nome europeo che sarebbe però fumo negli occhi, significherebbe mancanza di ambizione e non aver capito che il Milan deve puntare a vincere. La temperatura dei tifosi milanisti a proposito dello spagnolo non è tiepida: è il gelo più totale.

Tutto il Milan tifa per Leao, perchè il portoghese, decisamente migliorato nelle ultime due partite, alzi ulteriormente il livello e torni a fare il fenomeno. Per due motivi. Il primo è quello più importante e cioè il campo: se sboccia come spesso gli capita in primavera, non è utopia pensare di arrivare in fondo in Europa League. Poi c'è il fattore mercato, con il portoghese che nelle ultime settimane è stato molto chiacchierato per via dell'interessamento di alcuni top club europei. Ecco, una seconda parte di stagione straordinaria alzerebbe e di molto la valutazione di Rafa e la possibilità di ricavare tantissimi soldi da un'eventuale, dolorosa, cessione.