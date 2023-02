Maignan, è una settimana importante. CDK: non è colpa di Pioli. Vranckx-Bakayoko e la scelta che ha sorpreso tutti

MilanNews.it

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa su Mike Maignan hanno acceso il lume della speranza. Dopo oltre cinque mesi d’assenza, si entra effettivamente nella settimana decisiva per il possibile rientro tra i pali del portiere francese, che da circa due settimane lavora aumentando sempre più i carichi. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Mike tornerà in gruppo già in vista dell’Atalanta ma va fatto un monito a tutti i tifosi: non iniziamo con gli psicodrammi se Maignan non dovesse esserci con la Dea, posticipando di una settimana il suo ritorno. È umano che si voglia tornare a vedere il portiere francese tra i pali, ma allo stesso tempo nessuno vuole rischiare niente e tutte le scelte verranno fatte solo in totale e assoluta sicurezza. Anche il giocatore, notoriamente portato a forzare, nel corso dei mesi ha capito che non poteva spingere più di tanto e che serviva tempo e pazienza e anche ora che vede la linea del traguardo, non sta facendo nulla di più di quello che deve fare. Anche perché, al termine di tutto questo immenso calvario, sarà necessaria una spiegazione sui alcuni coni d’ombra che hanno avvolto il suo infortunio, in particolare quello che è successo con la nazionale francese e i danni che avrebbe prodotto il massaggiatore al quale lo stesso Mike si sarebbe rivolto per provare ad accelerare i tempi, ottenendo un effetto contrario. Perché è lì che è successo qualcosa di serio e che poi si è riverberato sul lavoro dello staff rossonero.

Va ricordato come il club non possa controllare ciò che fanno i suoi tesserati al di fuori dell’ambiente lavorativo e a chi si è chiesto: “Perché il Milan lo ha permesso?” la risposta è presto data: non si può violare la privacy dei giocatori, che fuori da Milanello sono liberi di affidarsi a chi vogliono.

Charles De Ketelaere, per la seconda partita consecutiva, ha avuto la chance di poter fare gol e di togliersi di dosso i macigni della pressione che lo stanno schiacciando. L’errora con il Monza è stato importante, al pari di quello dell’andata e di quello con il Tottenham martedì scorso. Situazioni che hanno vanificato i buoni ingressi, almeno a livello di atteggiamento, del belga che nel corso delle settimane ha dovuto ricostruire non solo la sua forma fisica, ma anche quella mentale. Le pressioni estive si sono fatte sentire, il peso dei 35 milioni spesi dal Milan è evidente così come è evidente che il club abbia la necessità di non depauperare un acquisto importante. Però se non ha giocato prima, secondo la critica di una corrente di tifosi, è stata colpa di Pioli. No signori, non è così. Pioli e il suo staff hanno fatto un lavoro molto delicato con Charles, aiutandolo a uscire da una fase complessa a livello mentale nella quale il belga era caduto tra ottobre e novembre. E senza l’aiuto di tutto lo staff e delle persone di Milanello, di Maldini e Massara, CDK non avrebbe saputo reagire a un peso che lui stesso si era auto imposto, arrivando a soffrire più del dovuto. Poi se davanti la porta sbaglia dei gol che un giocatore con il suo talento non dovrebbe sbagliare, lì che colpa ne ha Pioli che è il primo a sperare che Charles si sblocchi? Che poi questi errori siano importanti nessuno lo nega e, purtroppo, prolungano una fase di negatività che non fa il bene del ragazzo (che viene supportato quotidianamente dai compagni).

Di sicuro c’è una cosa che sabato ha fatto sobbalzare tutti durante Monza-Milan: il ritorno in campo di Bakayoko. L’infortunio di Krunic e il continuo assalto aereo del Monza ha portato Pioli a fare una scelta inaspettata, specie vedendo Tonali con la spia della riserva accesa. Pioli ha spiegato tale scelta con i motivi di cui sopra, ma a questo punto mi viene da chiedermi se vedremo mai Vranckx dall’inizio. Il belga è un profilo molto invocato dai tifosi, ma ancora non lo abbiamo mai visto dall’inizio. Nella speranza che Bennacer torni anche lui a disposizione per far rifiatare Tonali, l’alone di mistero che aleggia su Vranckx continua a permanere.