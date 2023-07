Mercato in pieno movimento. Pioli ha le idee molto chiare. Io intanto sono già stato in sede. E Suazo?

MilanNews.it

Articolo di mercoledì 5 luglio dedicato soprattutto a coloro che amano il pensiero positivo,il sano ottimismo, la gioia di tifare Milan e detestano le prefiche.

Dice il saggio: "L’agitazione è il peggior nemico della concentrazione “. Quindi non mi agito ,quando mi mostrano tabelle su quello che viene ormai definito il “ mensis Iunii horribilis”. “Horribilis” non so, ma certamente ricco di colpi di scena sconvolgenti, difficili, sorprendenti . Paolo Maldini e Ricky Massara sono stati rimossi dall’incarico e Ibra ha lasciato il calcio. Infine è stato ceduto Sandro Tonali . In questo elenco, non inserisco i mancati acquisti di Marcus Thuram e Davide Frattesi, perché, se fossero gli ultimi due giocatori liberi sul mercato, sarei preoccupato, ma non mi risulta. Come non ho alzato tristi cori quando il Milan ,nel giugno 2007,in pieno mercato ha visto David Souazo ,ormai considerato un giocatore rossonero, passare invece all’Inter. Voglio altresì ricordare come si sia concluso il “dramma “ . Due mesi dopo , i Meravigliosi di Carlo Ancelotti conquistano la Supercoppa Europea e , a fine anno, la Coppa del Mondo. Anche senza Souazo. Intanto la campagna rafforzamento vede il club di Via Aldo Rossi rafforzare il ruolo del portiere, che può contare oggi su uno dei più forti estremi difensori del mondo, Mike Maignan, affiancato da Marco Sportiello, negli ultimi mesi di campionato affidabilissimo titolare nell’ Atalanta. Reparto migliorato o no ? A centrocampo è stato inserito Ruben “ Cheek to Cheek” Loftus-Cheek. Giocatore che conosco molto bene . La figura ideale per potere regalare fisicità, classe e intensità al reparto milanista. Poi, non dispiace ricordarlo, con un altro Ruben in squadra , il Milan aveva conquistato lo Scudetto della Stella. Sì, con Ruben Buriani. Giovanbattista Vico, famoso per la sua teoria dei corsi e ricorsi storici, è sempre stato il mio... idolo! Fra qualche giorno, se non fra qualche ora, potrebbe seguirlo Tijjani Reinders, un centrocampista voluto fortemente da Stefano Pioli. Bravo nello schema a due , come playmaker che sa recuperare il pallone ma anche abile nell’inserimento. Nella scorsa stagione ha realizzato sette reti, ma ispirato negli assist ,ben dodici. La differenza tra domanda e offerta pare ridotta a un milione di euro. Insomma il Milan è vicino. E’ inutile ribadire che ,fra gli obiettivi di mercato, in pole position pare che ci siano Musah, Pulisic e Chukwueze , ma è meglio rimanere cauti e vigili ,senza inutili ipotesi. Se il Milan regalasse a Stefano Pioli e ai tifosi questi eccellenti giocatori, sarebbe un mercato ricco ,molto ricco, che passerebbe i cento milioni di investimento. Senza poi contare che mancherebbe il diamante di Rawalpindi, sulla corona da indossare ,la prima giornata di campionato, la punta centrale. Con buona pace degli scettici , di quelli che sanno tutto, da sempre convinti che i soldi sul mercato sarebbero stati pochi. Sarà un Milan rivoluzionato rispetto a quello che ,solo un anno fa, ha conquistato un indimenticabile Scudetto. Stefano Pioli ha le idee chiare. Vuole dunque un Milan fisico, europeo, intenso a centrocampo . Ha poi capito che la sua squadra appaia troppo sbilanciata a destra, quando a imprevedibilità e pericolosità. Questa la ragione del tentativo di acquistare Chukwueze. Poi mi aspetto qualche sorpresa alla Moncada per l’attaccante centrale, da alternare a Olivier Giroud, anche se mi sembra di capire che oggi sia alta la candidatura di Alvaro Morata. Alta però come la sua richiesta di ingaggio e come quella per il cartellino dell’Atletico Madrid. Attenzione !! Quindi non voglio perdere nessuna stilla di energia negativa ,fino al primo settembre il ,giorno del giudizio, il giorno della fine del mercato. Solo allora, mai prima, potremo capire se il Milan si sia realmente rafforzato. Questo giudizio non mi ha frenato né condizionato ,quando sono andato a “ Casa Milan “ per il momento fra i più belli dell’anno. Quando ho sottoscritto, per la prossima stagione , l abbonamento per le partite del caro e vecchio compagno della mia vita, l’AC Milan!