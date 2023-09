Milan, operazioni intelligenti e partenza super. E ora un'altra grande mossa sul mercato. Dopo la sosta il delirio

Il Milan è pronto per una stagione da protagonista. I nove punti nelle prime tre partite del nuovo campionato contro Bologna, Torino è Roma hanno detto che i rossoneri sono a buon punto nella ricostruzione della squadra, e questa è la prima grande notizia. Perché dopo aver rivoluzionato il gruppo, comprato 10 nuovi giocatori, il pericolo più grande era quello di perdere punti a inizio campionato. Invece il Milan non solo è partito benissimo, ma ha fatto vedere pure qualcosa di nuovo sotto il profilo tattico. In estate Pioli e il suo staff ha lavorato davvero bene.

Ma dopo la sosta ci sarà il delirio. Ogni tre giorni un big match, partite decisive tra campionato e Champions. Sarà il solito tour de force dove servirà gestire le energie e proprio per questo l'allenatore dovrà essere bravo a coinvolgere tutti per dosare le forze, un problema serio che l'anno scorso ha compromesso l'annata a causa di una rosa limitata. Ora si può lavorare meglio, sicuramente.

Il mercato ha dato subito risposte positive. Reijnders è il cervello del centrocampo, si è inserito con intelligenza, sa fare tutto ed è stato un bell'acquisto. Corre per due, qualità e quantità. Pulisic si è subito affermato con gol e assist. Ha scelto il Milan per ripartire e ha cominciato benissimo. Sulla fascia destra i rossoneri hanno finalmente fatto il salto di qualità che serviva fare da anni. Poi Loftus-Cheek che pian piano ha iniziato a carburare e sia col Torino che contro la Roma ha fatto vedere di poter essere dominante atleticamente. Si attende ora l'inserimento di Chukwueze e Musah, poi capiremo anche se Jovic sarà una scommessa vinta, altrimenti a fine stagione ci saranno i saluti.

Il Milan dopo qualche giorno di pausa dovrà pensare già al rinnovo di Mike Maignan perché in estate le big europee hanno cominciato a sondare con insistenza. Maignan era finito nel mirino del Chelsea ma per il Milan servivano almeno 100 milioni. Presto inizieranno le discussioni più approfondite per rinnovare e adeguare economicamente il contratto di Maignan. Troppo importante la sua presenza in squadra, ecco perché presto si entrerà nel vivo per cercare di blindare Mike da eventuali assalti nella prossima estate.