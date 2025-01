Non c’è più tempo da perdere. Conceição furioso. Rashford la priorità, Walker in attesa: il punto di mercato

E’ veramente frustrante per il Milan non riuscire ad avere continuità di risultati. Da inizio stagione la squadra rossonera ha perso per strada una miriade di punti, e l’ultimo pareggio casalingo contro il Cagliari ha fatto infuriare Sergio Conceição. L’allenatore è rimasto deluso dall’atteggiamento della squadra, specialmente nel primo tempo, e dalla mancanza di cinismo in area di rigore, un difetto congenito del gruppo milanista che non è stato corretto durante il mercato estivo. L’allenatore portoghese si è fatto sentire nello spogliatoio perché non tutti hanno fatto in campo ciò che aveva chiesto e preparato.

Stasera a Como passa un altro treno da non perdere, ma è una frase che troppe volte è stata pronunciata a Milanello e puntualmente è arrivata una delusione. D’altronde la storia di questo campionato dice che i rossoneri hanno perso punti due volte col Cagliari, Genoa, Torino, Lazio, Fiorentina, Juve, Napoli, Roma e così via. Ma non c’è più tempo da perdere, la situazione è sempre più complicata e stasera il Milan dovrà reagire con rabbia e intensità per risalire una classifica al di sotto delle aspettative.

Sul mercato il Milan aspetta una risposta di Marcus Rashford. Il 27enne dello United è la priorità del club, consapevole di dover migliorare un reparto che segna poco, e per colmare anche il vuoto lasciato da Okafor dopo la cessione al Lipsia (prestito oneroso di 1 mln con diritto di riscatto a 25 mln). Rashford viene considerato un jolly dell’attacco, valido per tutti e tre i ruoli. Il fratello procuratore a breve avrà un summit con lo United in cui farà il punto su tutte le offerte ricevute in questi giorni. C’è il Milan, ma anche Juventus, Barcellona, Borussia e Arsenal.

Soprattutto lo United dovrà contribuire allo stipendio di Rashford per chiudere l’operazione in prestito per sei mesi. E non è una cosa da poco. Ma comunque c’è fiducia.

Dal Manchester City invece potrebbe arrivare Kyle Walker, ma solo nel caso in cui dovesse saltare Rashford. Il motivo è anche regolamentare. Infatti si può tesserare soltanto un giocatore britannico oltre ai due extracomunitari già presi in estate, ovvero Emerson Royal e Pavlovic. Se il Milan dovesse prendere Walker lo acquisterebbe a titolo definitivo, pronto per lui un contratto di due anni e mezzo. In quel caso il club andrebbe su un altro attaccante perché il ruolo va comunque coperto.

Dal derby di Manchester arriverà il prossimo rinforzo di mercato del Milan: anche se la priorità per i rossoneri è nota da tempo, Rashford servirebbe di più ma come sempre è una questione economica.