Obbiettivo: entrare nella storia…alla maniera del Milan, però! Con un grande sogno nel cuore. “Play it again, Stephan!”

Inarrestabile nonostante le sempiterne diffidenze. Splendido per le continue emozioni. Brillante per l’offerta di un gioco, che, salvo qualche eccezione soprattutto e purtroppo nell’ultimo periodo, è sempre teso allo spettacolo e al divertimento. E’ il cammino intrapreso dal Milan verso il naturale traguardo che la sua storia gli indica da sempre, l’empireo platonico, il più alto dei cieli. Da quella lontana estate del 2020, quando i giovani del giovane, di carriera rossonera, Stefano Pioli cominciano a firmare, con loro prestigiosa griffe, belle imprese in campionato. Poi la marcia ascensionale li vede tornare ai vertici della serie A e riascoltare quindi la musica della Champions League. Dopo undici anni avvolti in un buio, squarciato solo dalla Coppa di Doha, il diciannovesimo Scudetto è luce pura nel cuore dei tifosi del Milan, storditi da un caleidoscopio di emozioni. I rossoneri non si fermano più, nemmeno in Europa. Il ritorno a una logica normalità li vede superare il girone di qualificazione, con l’approdo ai quarti di finale diventato obbiettivo possibile. Ora spetta al Milan di Stefano Pioli entrare nella storia. Nessun equivoco, però. La storia per il Club milanista è vincere i trofei, non certo partecipare e passare i turni. E allora? Entrare nella leggenda significa giocare nel bellissimo nuovo stadio del Tottenham, DA MILAN. Dunque con coraggio, fierezza, orgoglio, voglia di imporre il proprio gioco, con il desiderio infinito di stupire. Insomma mettendo in campo tutte le caratteristiche e le qualità di un brand famoso nel mondo. Quello che ha stampato sulla maglia il numero 7, le Coppe dei Campioni conquistate dal Club milanista.