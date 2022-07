Oggi sbarca CDK: da dopodomani insieme ai compagni. Mercato: Sanches vivissimo. In difesa porte girevoli. La critica snobba il Milan: fate come credete...

MilanNews.it

Il Milan esce vittorioso da Marsiglia con una prova di assoluto livello. I rossoneri di Pioli dominano al Velodrome facendo vedere grandi cose dal punto di vista qualitativo e attendono anche giocatori importanti da inserire nello scacchiere come Divock Origi e Charles De Ketelaere. Oggi è il CDK day, con lo sbarco previsto in giornata che darà il via a tutto l’iter delle visite mediche, della firma sul contratto e poi l’annuncio. Il trequartista arriva al termine di un’operazione di grande livello da parte del Milan, che lo pagherà 36 milioni complessivi senza la necessità di fare prestiti secchi o di dover vendere qualcuno per poter alimentare il proprio calciomercato.

De Ketelaere sarà l’uomo della svolta tattica di Pioli, che con lui potrà passare più facilmente, sia in fase statica sia dinamica, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e viceversa Ma va detta una cosa a tutto l’ambiente rossonero: l’attesa non deve schiacciare questo ragazzo. Maldini e Massara pensano che lui possa essere il tassello giusto per completare il reparto offensivo e che le sue doti abbiano bisogno del giusto tempo per potersi elevare oltre quello che è il suo attuale status tecnico. Quindi calma e pazienza, come la si è avuta con Rafael Leao e Sandro Tonali, con Theo Hernandez e Pierre Kalulu. Tutte scelte che hanno fatto le fortune del Milan e che lo hanno reso forte. Già, perché questa squadra, al netto di tutto quello che ha fatto, viene continuamente snobbata, ridimensionata, messa in secondo piano perché non prende giocatori di nome ma in fase di appassimento, ma si butta su quelli che saranno giocatori veri, tosti, vincenti. Va bene così, continuate e snobbare il Milan, i fatti stanno dicendo ben altro e lo scudetto che c’è sulla maglia rossonera lo sta a testimoniare con fermezza e fierezza.

Mercato ancora in fase di svolgimento. Maldini e Massara stanno lavorando duramente per cercare di mettere a disposizione di Stefano Pioli il centrocampista che andrà a prendere il posto di Kessie, ovvero Renato Sanches. L’accordo di massima con il Lille ci sarebbe anche, ma tutto passa dal giocatore e dagli intrecci, in uscita, con il Paris Saint-Germain. Difficile che ci sia un tenativo per Hakim Ziyech a meno che non ci sia un’uscita sulla trequarti.

Per quanto concerne la difesa, occhio ai movimenti in prestito. Japhet Tanganga del Tottenham e Abdou Diallo del Psg sono piste serie e concrete. Qualcuno dice che potrebbero arrivare entrambi, intanto facciamone arrivare uno che darebbe il via al passaggio in prestito secco di Matteo Gabbia alla Sampdoria, che ha garantito al Milan un importante impiego da parte di Giampaolo del difensore milanista, autore di un ottimo pre campionato.