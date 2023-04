Thiago Motta porti rispetto. Champions: ossessione da ogni lato. Può essere la settimana di Olivier

MilanNews.it

Il pareggio di sabato con il Bologna, con l’ennesimo episodio arbitrale contrario, ha lasciato l’amaro in bocca per il non risultato, ma non per la prestazione globale delle seconde linee. Poi attenzione, questo non vuol dire che tutti hanno fatto bene, anzi. Perché il trio belga Vranckx-De Ketelaere-Origi è andato in scala di valutazione decrescente e perché, in generale, le seconde linee continuano a essere troppo inferiori qualitativamente rispetto ai titolarissimi. Ma questo non ha impedito al Milan di fare la partita per 90’, con il Bologna bravo a segnare dopo 33 secondi e poi a comporre il numero della ditta di pullman di fiducia, da piazzare davanti alla porta di Skorupski. Thiago Motta, poi, si è confermato un grande maleducato nei confronti di chi non la pensa come lui.

L’allenatore rossoblù, che ha sposato la causa negazionista sui contatti da rigore, specie quello su Rebic, ha mancato di rispetto nei confronti del nostro Manuel Del Vecchio, come ormai si è visto nel video che gira sui social così come ha mancato di rispetto al collega Giovanni D’Elia, entrambi colpevoli di aver avuto una visione diversa sui rigori e sul fallo ai danni di Ballo-Touré in occasione del gol di Sansone. Bisognerebbe imparare a rispettare l’opinione altrui e non erigersi a presunti fenomeni solo perché si fa l’allenatore in Serie A (tra l’altro, alla prima stagione in cui fa bene davvero).