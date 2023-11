esclusiva mn - Bolis: "Milan troppo difensivo nella ripresa: rientro di Pulisic un toccasana. Camarda, spero la prima di tante"

Il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato. L'1-0 sulla Fiorentina maturato ieri sera a San Siro ha riportato i tre punti nella classifica rossonera per la prima volta dopo quattro partite, un digiuno lungo 49 giorni. Ora i rossoneri devono cercare continuità di risultati, a partire dal cruciale impegno in Champions League contro il Dortmund. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Bolis, ex giocatore del Diavolo a inizio anni Ottanta. Le sue parole.

Il tuo giudizio rispetto alla vittoria del Milan sulla Fiorentina? I rossoneri sono definitivamente guariti?

“Mi è piaciuto molto il Milan del primo tempo. Nel secondo, ho visto una squadra troppo difensiva. Però ci può stare: mancavano tanti elementi chiave”.

I calciatori che hai visto maggiormente in forma?

“Io dico che il rientro di Pulisic sia stato un toccasana per Pioli. Anche Reijnders, in mezzo, legge il gioco come pochi”.

Il tuo punto di vista rispetto all’esordio di Camarda?

“Spero sia la prima partita di tante. È bello quando a un giovane viene concessa un’opportunità simile. Che sia di buon auspicio per il calcio italiano, in generale”.

Il Milan può puntare allo scudetto?

“Sono tutte quante lì, anche il Napoli ha vinto. Per me è tutto aperto. Mai dare giudizi definitivi a novembre. Mancano ancora sei mesi alla fine”.

Cosa prospetti dal match Champions con il Borussia, alla luce del risultato di ieri sera?

“Per me il Borussia parte favorito. Mi sembra nettamente più avanti rispetto all’attuale Milan in termini di condizione e rendimento. Però i rossoneri devono presentarsi con la stessa fame e voglia di lottare su ogni pallone come in occasione del ritorno con il Psg”.