esclusiva mn Cilli: "Rinnovo Pulisic: ci sono tutte le premesse. Modric fondamentale, Leao invece..."

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Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il Milan deve credere allo Scudetto?

"Dal mio punto di vista, il Milan non è mai stato in grado di poter competere con lo Scudetto, perché è al primo anno di ricostruzione, con un nuovo progetto, un nuovo allenatore, una nuova squadra che andrebbe completata. Per questi motivi, non è una squadra da Scudetto, non lo era prima e non lo è neanche oggi. È chiaro che se dovesse vincerlo sarebbe un miracolo sportivo, ma questa squadra, sulla carta, non ha le caratteristiche per vincere lo Scudetto, sia per la qualità dei calciatori che per la personalità degli stessi. Se il Milan dovesse arrivare secondo, sarebbe già un grande successo".

Dall'eventuale mancanza di trofei quest'anno potrebbe dipendere anche il rinnovo di Modric, cioè un altro anno per provare a lasciare vincendo con il Milan?

"Il rinnovo di Modric andrebbe fatto a prescindere dal risultato finale di questa stagione. Il croato si integrato benissimo nel mondo Milan ed è un matrimonio calcistico che può continuare: ci sono tutte le condizioni. Modric è molto soddisfatto del Milan e il Milan è molto soddisfatto di Modric. Se vuoi fare un percorso di successivo, c'è ancora bisogno di uno come Modric che alzi il livello in qualunque situazione, sia in campo che fuori. È un campione che è arrivato al Milan e si è dimostrato tale anche per il fatto che si sia messo con umiltà al servizio della squadra. È fondamentale per il Milan andare avanti con Modric".

Questione attaccante: quali sono i nomi in pole?

"È ancora presto discutere di un nome in particolare, non perché il Milan non si stia muovendo, ma perché molto dipenderà anche dagli altri club con più liquidità e da cosa faranno. Servirà un attaccante strutturato, un bomber alla Giroud e di Ibrahimovic, un 9 di struttura, che garantisca gol e presenza in area di rigore. Una cosa è certa: il Milan non può fare a meno in estate di comprare un attaccante.

Leao può essere ceduto?

"Sicuramente in estate Leao potrebbe lasciare il Milan. Cioè: verranno prese in considerazione delle offerte. È vero che è il miglior marcatore stagionale del Milan, ma non è stata un'annata così esaltante. Per un discorso economico, per un discorso di investimenti, il Milan valuterà seriamente la cessione di Leao. E onestamente farebbe bene perché poi quei soldi si potrebbero reinvestire su calciatori più funzionali".

Rinnovo Pulisic: come stanno le cose?

"La volontà del giocatore c'è, il gradimento del giocatore c'è, l'intenzione del club è metterlo al centro del progetto. Ci sono le premesse per andare avanti insieme".

Allegri che tipo di difensore vorrebbe?

"Vorrebbe uno che alzasse il livello, un top player per capirci. Ne arriverà uno con grandissima esperienza internazionale".