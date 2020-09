MN - Cessione Paquetà al Lione, il Milan prova a sbloccarla: segnali positivi

Segnali positivi e dialogo costante con il Lione per la cessione di Lucas Paquetà, il Milan continua a lavorare in queste ore e sta provando a sbloccarla (il giocatore non è stato convocato stasera in Europa League). L'uscita del brasiliano sarebbe fondamentale per gli ultimi acquisti del mercato rossonero. Dirigenza impegnata nell'uscita dell'ex Flamengo, si sta studiando la formula migliore per la separazione con Paquetà.

di Antonio Vitiello