MN - Ielpo: "Rinnovo Kessie? Con alcune realtà il Milan non può competere a livello economico"

Abbiamo intervistato in esclusiva Mario Ielpo, ex portiere del Milan negli anni 1990. A Ielpo abbiamo chiesto un parere sulla situazione dei rinnovi di contratto in scadenza che riguarda Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Ecco le parole di Ielpo al riguardo: “Mi sembra che queste siano situazioni dove non è tanto il Milan a poterle risolvere. Dipende ormai dai giocatori. I contratti non sono stati rinnovati a tempo debito quando magari erano i giocatori stessi a chiedere il rinnovo e adesso ci si trova in queste situazioni dato che, soprattutto Kessie, è diventato un giocatore appetibile sul mercato. Ci sono realtà con cui i rossoneri non possono competere a livello economico, perciò se il giocatore vuole andare altrove per poter guadagnare di più, sono situazioni che non si risolvono. La dirigenza potrebbe venderli a gennaio almeno per ricavarci qualcosa e non perderli a zero come fatto con Donnarumma e Calhanoglu”.