MN - Il Milan avanza deciso su Origi: nuovi contatti e ingaggio

Il Milan avanza deciso su Divock Origi a parametro zero. Previsti nuovi contatti per ultimare l'accordo sull'ingaggio attorno ai 3,5 / 4 mln con la punta in scadenza con il Liverpool. Il belga è fiducioso di vestire la maglia del Milan la prossima stagione. L'attaccante interessa molto alla dirigenza milanista, e i costi relativamente bassi dell'operazione porterebbero il Milan a investire in altri reparti in vista della prossima stagione.

di Antonio Vitiello