MN - Il Milan monitora Asensio: dialoghi in corso per l'estero spagnolo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Milan monitora la situazione di Marco Asensio del Real Madrid, esterno d'attacco in scadenza nel 2023, già cercato l'estate scorsa ma l’operazione non era andata a segno per questione d’ingaggio e perché il giocatore non ha voluto lasciare Madrid. Asensio sarebbe il rinforzo giusto per aumentare la qualità sulla fascia destra del Milan, ma c’è sempre da tenere in considerazione le squadre di Premier League, se dovessero piombare con decisione sul giocatore avrebbero più margine di trattativa sull’ingaggio. Lo stipendio attuale è attorno ai 5 milioni di euro, le richieste del giocatore non sarebbero basse, ma il contratto in scadenza tra un anno lo rende molto appetibile. Il Milan ne parlerà con il Real nelle prossime settimane. I rossoneri pensano ad Asensio.

di Antonio Vitiello