MN - Il Milan sta trattando il 2004 Osorio per una cifra vicina ai 5 milioni

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan sta trattando con L’Universidad de Chile il calciatore Dario Osorio, ala destra classe 2004, per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro; si tratta di un profilo con passaporto extracomunitario. Il Milan sta trattando direttamente col club cileno senza intermediari al momento. Giocatore molto interessante, forte nel dribbling, con già 27 presenze e 7 gol in prima squadra. È stato convocato anche tre volte nella nazionale maggiore cilena nonostante i 19 anni.

