Nella sede rossonera in queste ore c’è stato un incontro tra la dirigenza del Milan e l’agente di Lucas Paquetà. Edoardo Uram ha visto la società per una visita di cortesia e per fare il punto sul brasiliano. Sul mercato ci sono diverse squadre interessate all’ex Flamengo ma il Milan ha intenzione di trattenere uno dei giocatori in rosa di maggiore prospettiva.