MN - Milan, per Bennacer rinnovo fino al 2026 ad un passo

Ottima partita contro la Samp per Ismael Bennacer, uno dei migliori in campo per i rossoneri. L'algerino è prossimo al rinnovo col il Milan a circa 3 milioni di euro. Manca poco per il traguardo finale e l'ufficialità (dovrebbe avvenire a giorni): prolungamento fino al 2026. La dirigenza sta chiudendo un altro importantissimo rinnovo per il presente e il futuro del Milan.

di Antonio Vitiello