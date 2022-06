MN - Milan, si continua a lavorare per Botman: aggiornamenti costanti tra le parti. L'olandese resiste

Fonte: Antonio Vitiello

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan non vuole perdere Sven Botman e continua a lavorarci per far sì che il giocatore vesta la maglia rossonera nella prossima stagione. Ci sono aggiornamenti costanti tra le parti. Anche ieri sera si è svolto un nuovo confronto con l'entourage del classe 2000. Il Newcastle rimane in forte pressione sul Lille, ma Botman per ora è fermo sulla sua posizione: spera nel Milan.

di Antonio Vitiello